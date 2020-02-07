В Челябинской области полицейские спасли лосиху, попавшую в капкан возле приманки с солью. Животному сделали укол снотворного, после чего оно было освобождено.

В Челябинской области полицейские вместе с зоозащитниками и представителями Министерства экологии области спасли лосиху, попавшую в ловушку возле приманки с солью.Животное попало в установленную браконьерами в нижнеуфалейском лесничестве западню — капкан, связанный с бревном металлическим тросом.Лосиху усыпили уколом со снотворным, а затем освободили. Полицейские нашли четверых местных жителей, установивших капкан. За нарушение правил охоты браконьерам будет назначено административное наказание.