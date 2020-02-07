Злоумышленник проник в помещение клуба, повредил и уничтожил имущество путем поджога.

1 февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от владельца одного из клубов города о том, что неизвестным лицом уничтожено имущество его заведения.Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.Задымление в здании увидела вахтер, о чем сообщила владельцу заведения. Совместными усилиями они ликвидировали возгорание.Полицейские, прибывшие на место совершения преступления, установили, что злоумышленник, проник в помещение, разбив окно, и путем поджога повредил и уничтожил имущество. С места преступления он скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Им оказался 26-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном, но поступок свой он объяснить не смог.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).В соответствии с санкциями указанной статьи виновному может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы.В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.