Данные средства выделяются для модернизации инфраструктуры высших учебных заведений, включая капитальный ремонт и проведение мероприятий по их антитеррористической защищенности.

Данные средства выделяются для модернизации инфраструктуры высших учебных заведений, включая капитальный ремонт и проведение мероприятий по их антитеррористической защищенности.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятии соответствующего решения по выделению бюджетных ассигнований на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина. Голикова заявила о том, что выделение данных средств предусмотрено бюджетом на 2020 г.Владимир Путин в ходе заседания выступил с рядом поручений к правительству, потребовав реализации комплекса мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах.В частности, он заявил о необходимости "последовательно убирать вузы-пустышки" в России. Президент также подчеркнул необходимость предстоящего увеличения бюджетных мест в вузах.По словам Путина, "с 2021 года – причём ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы". Для этого в следующие 4 года из бюджета будут дополнительно выделены средства в размере около 70 млрд рублей.Несколькими днями ранее на встрече с общественностью в Череповецком химико-технологическом колледже Владимир Путин также согласился с предложением о снятии запрета на финансирование вузов регионами, отметив, что региональные власти должны получить возможность напрямую предоставлять финансирование высших учебных заведений.Владимир Путин на заседании также уточнил общий размер расходов федерального бюджета на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов в этом году, сообщив, что на эти цели в общей сложности будет выделено 22 миллиарда рублей.