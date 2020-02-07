07.02.2020

2020-02-07 15:35:03

Премию Золотое перо России вручили в столице

Современная российская журналистика: вызовы, итоги, будущее. Все эти темы звучали накануне в столице. В рамках ежегодного федерального Бала прессы. Его участниками стали делегации из всех регионов страны. В составе владимирской была и наша коллега - журналист «Вестей» Мария Платанюк.

Мария Платанюк, специальный корреспондент, член Союза журналистов Владимирской области: «Журналисты со всей страны. От Калининграда до Камчатки. Это ежегодный федеральный бал прессы, который организует Союз журналистов России. Главная площадка торжеств- театр «Новая опера» в столичном Каретном ряду».

Сердце российской журналистики «бьётся» именно в регионах. Эта встреча - истинный праздник профессионального объединения. В Москву прибыли десятки делегаций отделений Союза журналистов России. Который вот уже более века на страже прав и свобод всех, кто честно и открыто пишет о самых острых проблемах. Современный Союз объединяет около 100 тысяч человек по всей России.

Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия»: «Я пришёл сюда, чтобы сказать всем журналистам, и в первую очередь, в регионах, большое спасибо. Спасибо, за тот труд и работу, которую вы делаете. Без вас современную журналистику представить себе невозможно. И именно вы очень часто подвергаетесь тому давлению, которому всем нам приходится противостоять. И наша сила - в нашем единстве».

Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России: «Журналистика - это же не просто тексты писать, это же надо совесть иметь. В этом плане у нас народ, как мне кажется, очень совестливый. И то, что в нас заложено той самой журналистикой, классической, русской, 19-ого века, 20-ого века, прекрасными перьями - как не перенять всё это самое лучшее».

Профессия - она же жизнь. Особые слова благодарности в этот вечер звучали в адрес тех, для кого она стала судьбой. Татьяна Ивановна Душутина - ветеран журналистики нашего региона. Шутит, гороскопы говорили: «её стихией станут заводы и стадионы». Во многом так и было. Кандидат по лёгкой атлетике, Татьяна Душутина выступала за сборную Пензенской области. Выпускница пединститута, работала в школе. А потом судьба сделала разворот. И как итог- любимый город на Оке. 43 года в профессии. О ней она говорит словами французского философа Мишеля Монтеня.

Татьяна Душутина, член Союза журналистов Владимирской области, интернет-редактор ежедневной интернет-газеты «Муром.ru»: «В 15-ом веке мой любимый философ на все времена сказал: «Власть - этот тот сосуд, в котором любая жидкость со временем становится ядовитой». Так вот задача журналистики - этот яд разбавлять. Наши чиновники тоже люди. Надо, чтобы они не забывали, ради чего они в должности, в своей профессии».

На сцене театра «Новая опера» чествуют победителей и лауреатов профессиональных премий. «Легенда российской журналистики». Эту когорту пополнили имена Виктора Жилякова, Георгия Зубкова, Александра Тихомирова и других мэтров. «Золотыми перьями» страны - и это «журналистский Оскар» - названы Сергей Бирюков, Александр Гимельштейн, Галина Мурсалиева... Именно она первой подняла вопрос борьбы с так называемыми «группами смерти» и рассказала, как их создатели расставляют «сети». А в номинации «Профессиональное мастерство» одним из победителей стал наш коллега - Ренат Закиев. В знаменитой «Российской газете» он трудится редактором отдела мультимедийных проектов. Хотя мог бы стать учителем русского языка и литературы. Говорит, для него признание профессионального сообщества - доказательство верности избранного пути.

Ренат Закиев, редактор отдела мультимедийных проектов «Российской газеты», победитель номинации «Профессиональное мастерство»: «Я учился на филологическом факультете. И на третьем курсе у нас был спецкурс, который вела Майя Володина. И за эти 2 года спецкурса она настолько увлекла журналистикой, что сейчас в другой стезе я себя не представляю».

Сообщать людям правду о быстро меняющейся действительности. Быть верным своему читателю или зрителю. Только так можно «добиться взаимности» и доверия. Без которых в этой самой интересной профессии на свете - никак. Уважение к тому, для кого ты пишешь или выходишь в эфир каждый день - принцип, который точно прошёл проверку временем.

Мария Платанюк, специальный корреспондент, член Союза журналистов Владимирской области: «Церемония в театре «Новая опера» объединила представителей всех поколений российской журналистики. И это главное доказательство - Союз журналистов России силён своими традициями».

Мария Платанюк, Константин Фролкин

«Вести-Владимир»