Объем продаж новых легковых и коммерческих (LCV) автомобилей в России выросли в январе 2020 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 102,1 тысячи штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Объем продаж новых легковых и коммерческих (LCV) автомобилей в России выросли в январе 2020 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 102,1 тысячи штук, сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).Как отметил глава АЕБ Йорг Шрайбер, эксперты ожидали более слабого начала нового года, а продажи автомобилей в январе считаются самыми низкими в году, поэтому необходимо оценивать тренды с месяцами с более высоким уровнем продаж — в феврале, а особенно в марте 2020 года.Ежемесячные данные АЕБ по продажам в январе больше не включают в себя сведения о продажах BMW и Mini, что связано с решением автопроизводителя поменять периодичность публикации данных с ежемесячной на ежеквартальную.Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж автомобилей BMW и Mini в 2019 году в пресс-релизе не приводятся, поскольку специалисты АЕБ планируют регулярно публиковать ежеквартальный отчет о продажах BMW и Mini после выхода квартальных данных компании.Продажи компании "АвтоВАЗ" в январе увеличились на 1%, до 21790 автомобилей, Kia — снизились на 5%, до 14955 машин, Hyundai — выросли на 5%, до 11395 машин, Renault показала рост на 6%, до 8293 автомобилей, Toyota выросла на 20%, до 6405 автомобилей. Вплотную к лидерам из топ-5 находится Volkswagen, продав 6 269 автомашин (рост на 1%).Кроме того, отмечается, что продолжился рост продаж автомобилей из КНР. Продажи Haval, который в середине прошлого года запустил завод под Тулой, выросли на 244%, до 1228 машин, Geely — на 97%, до 778 машин, Changan — на 827%, до 241 машины и Chery — на 12%, до 417 автомобилей, следует из данных АЕБ.