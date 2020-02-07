Мероприятия направлены на профилактику безопасности дорожного движения

В Александрове сотрудники Госавтоинспекции совместно с преподавателями школ, членами отрядов ЮИД, а также неравнодушными родителями провели пропагандистскую акцию «Пешеход водителю друг!». Мероприятия прошли около школы № 5 города Александров. Данное образовательное учреждение находится в непосредственной близости от проезжей части дороги, где в день проходят тысячи автомобилей, в том числе и грузовой автотранспорт. Дети каждый день, переходя через проезжую часть дороги, сталкиваются с огромным потоком автомобилей.Основной целью проведения акции является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности дорожного движения и всех его участников.Организаторы акции напомнили ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в частности, при переходе проезжей части, применения светоотражающих элементов на одежде. Водителям рассказали о правилах перевозки детей в салоне автомашины, а также напомнили о необходимости применения световозвращающих жилетов в темное время суток, особенно если явились участниками ДТП.Всем участникам дорожного движения вручались листовки и памятки.Аналогичные мероприятия запланированы и на территории других образовательных учреждений Александровского района.