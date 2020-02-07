Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла возвращать в вузы систему распределения выпускников. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла возвращать в вузы систему распределения выпускников. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24"."Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю – обязаловкой мы ничего не решим", – отметил Путин.По его словам, сегодня нужны новые условия для самореализации молодых людей, "современные, привлекательные стандарты жизни и учебы".Президент добавил, что понимает молодежь, которая из регионов едет учиться и работать в Москву и Санкт-Петербург."Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом — таланты, кадры, молодежь", – констатировал глава государства.При этом он не поддержал идею "расселить" студенчество из Москвы и Петербурга.В мае 2019 года Путин предложил Министерству здравоохранения и правительству в целом оценить возможность возвращения в РФ системы распределения выпускников, получивших образование в вузах за счет государства. Так он прокомментировал заявление руководителя НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Тот высказался за возвращение системы распределения, которая действовала в советские времена. По мнению Рошаля, это помогло бы решить проблему с недостатком медицинских кадров в регионах.