Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Подписанный закон "О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации" был утвержден в третьем и окончательном чтении Госдумы 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 г.В пояснительной записке к документу отмечается, что ранее перечень исключительных обстоятельств, указанный в статье 86 Семейного кодекса РФ ограничивался положениями о здоровье ребенка. В результате этого в судебной практике данные положения толковались как необходимость возмещения расходов, которые были связаны только с лечением и восстановлением здоровья ребенка.В новой версии закона в перечень исключительных обстоятельств, при котором каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных данными обстоятельствами, включено также отсутствие у детей пригодного для постоянного проживания жилого помещения.Подписанный закон, как отмечается, позволит позволит суду "в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты".