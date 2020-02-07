Президент России Владимир Путинпоставил задачу последовательно уничтожать вузы -пустышки. Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Президент России Владимир Путин поставил задачу последовательно уничтожать вузы -"пустышки". Об этом он заявил на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.По его словам, необходимо консолидировать ресурсы учебных заведений и научных институтов, и "там, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении". Глава государства отметил, что речь идет не о чисто механическом слиянии: нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров, обеспечат значительный рост качества образования и исследований. А для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных.Такие управленческие инструменты будут отрабатываться в пяти научно-образовательных центрах мирового уровня, которые формируются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.Как сообщает "Россия 24", президент обратился к правительству с просьбой реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. По его мнению, необходимо значительно повысить эффективность использования ресурсов, выделяемых на нацпроекты. Глава государства подчеркнул, что без реальных позитивных изменений жизни в регионах не получится вывести региональную высшую школу на новый уровень.Также ранее Путин заявил, что не видит смысла возвращать в вузы систему распределения выпускников. По его мнению, обязаловкой ничего решить нельзя.