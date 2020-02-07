Президент Владимир Путин отправил в отставку трех генералов МВД, одного генерала МЧС и полковника Следственного комитета РФ. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. Таким образом, своих постов лишились.

Президент Владимир Путин отправил в отставку трех генералов МВД, одного генерала МЧС и полковника Следственного комитета РФ. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. Таким образом, своих постов лишились:Начальник управления МВД по Амурской области Николай АксеновНачальник управления МВД по Приморскому краю Николай АфанасьевМинистр внутренних дел Республики Коми Виктор ПоловниковНачальник Главного управления МЧС по Чеченской Республике Руслан ЯхъевЗаместитель руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Александр Сарафанов