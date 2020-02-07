Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24. Глава ФГР признался, что для части гандболистов дверь в сборную России теперь закрыта.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24. Глава ФГР признался, что для части гандболистов дверь в сборную России теперь закрыта."Назвать это выступление провальным – ничего не сказать. Худшее выступление мужской сборной за все время ее существования, — приводит слова Шишкарева РИА Новости. – У нас большие претензии к некоторым игрокам, пять из которых больше никогда не будут получать вызовы в сборную России. По крайней мере, при моем президентстве"."Я не буду называть имен. У них полностью отсутствовало понятие "родина", а выходя на площадку, они абсолютно не думали о том, что защищают честь великой страны. Майку сборной России они воспринимали просто как экипировку".Напомним, что в середине января сборная России провела три матча группового этапа чемпионата Европы, каждый из которых проиграла. После этого российские гандболисты не смогли продолжить борьбу за высокие позиции и финишировали на 22 итоговом месте.