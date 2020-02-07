По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, к настоящему времени число случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи, 636 человек скончались. На карантине находятся свыше 186 тысяч человек.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, к настоящему времени число случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи, 636 человек скончались. На карантине находятся свыше 186 тысяч человек.Наибольшее число случаев заражения — 22,1 тысячи – выявлено в провинции Хубэй, скончавшихся там уже 618 человек. В провинциях Чжэцзян (970 случаев заражения) и Гуандун (954 случая) смертей от вызванного вирусом заболевания не зафиксировано. В Пекине выявлено 274 случая заражения, умер один заболевший. В граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия выявлено 227 и 46 случаев заражения соответственно, передает ТАСС.Как сообщалось, в конце декабря минувшего года власти КНР зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе, в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.