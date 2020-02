Итальянские медики обнаружили во рту молодой пациентки волосы, похожие на ресницы. Это первый задокументированный случай такого рода, поэтому объяснить аномалию не так-то просто. Но правдоподобная версия есть.

Исследователи из нескольких медицинских центров Италии описали весьма странный случай из своей практики.В 2009 году 19-летняя девушка обратилась к врачам с необычной жалобой: на её дёснах росли волосы.В ходе осмотра специалисты действительно обнаружили коричневые волоски, напоминающие ресницы, растущие в мягких тканях непосредственно за верхними передними зубами.Появление волосков в полости рта — чрезвычайно редкое явление, его причины до сих пор точно неизвестны.Фото Zhurakivska, et al., Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 2020.Исследователи обратились к научной литературе и выявили лишь пять подобных случаев, начиная с 1960-х годов. Однако в каждом из них пациентами оказались мужчины, и у большинства из них в различных участках полости рта было найдено по одному волоску.Врачи признаются: с таким скудным количеством примеров сложно было понять, о каком заболевании или отклонении идёт речь и по какой причине оно возникло.Однако дополнительные анализы дали подсказку.Проведя гормональные тесты и ультразвуковое обследование, медики выявили у пациентки синдром поликистозных яичников — нарушение функции яичников из-за гормонального дисбаланса (в том числе повышенной выработки андрогенов и эстрогенов).Этот диагноз натолкнул учёных на мысль о том, что у девушки развился гирсутизм. Это избыточный рост терминальных (жёстких и тёмных) волос у женщин и детей по мужскому типу. Растительность может появиться на подбородке, в верхней части груди, верхней части спины и живота.Известно, что первичный гирсутизм является наследственным, а вот вторичный может быть обусловлен рядом факторов, и главный из них — увеличение секреции мужских половых гормонов андрогенов.Логично было предположить, что это как раз такой случай. Поэтому специалисты диагностировали гирсутизм дёсен. По их мнению, синдром поликистозных яичников если и не был первопричиной нарушения, то наверняка усугубил ситуацию.Пациентке удалили волосы во рту, а также назначили курс оральных контрацептивов, чтобы устранить гормональный дисбаланс. Несколько месяцев спустя врачи не обнаружили никаких признаков роста новых волос.Однако через шесть лет молодая женщина вновь обратилась в клинику. Она прекратила принимать гормоны, и гирсутизм дёсен вернулся. Более того, волосы также появились на подбородке и шее.На этот раз врачи не только удалили волосы, но также взяли небольшой фрагмент ткани, чтобы изучить его. По их словам, ткань десны была необычайно утолщённой, и сквозь неё пробивался волосяной стержень.Пациентку попросили вскоре явиться на осмотр. Однако увидели её врачи лишь через год. Состояние женщины ухудшилось: волос на верхней и нижней дёснах, а также вокруг рта стало ещё больше.На данный момент нет сведений о том, вернулась ли пациентка к предписанному лечению.По мнению итальянских специалистов, самое правдоподобное объяснение этого необычного случая заключается в следующем. Известно, что ткань, которая формирует полость рта во время эмбрионального развития, происходит из того же слоя клеток, что и кожа. Более того, железы, обычно производящие кожное сало и практически всегда связанные с волосами, также часто присутствуют в полости рта людей.Вероятно, такие же клетки, которые обычно присутствуют на коже и дают начало новым волосам, находятся во рту и могут быть каким-то образом активированы.Поскольку гормональное лечение помогло пациентке, исследователи считают, что рост волос в ротовой полости был вызван синдромом поликистозных яичников. Пока это единственный задокументированный случай такого рода, который подробно описан в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о других необычных случаях из медицинской практики. К примеру, о женщине, в глазах которой поселились паразитические черви, о мужчине, который скончался после того, как его лизнула собака, и о девушке, которая 17 лет жила с "близнецом" внутри себя.