Новосибирские ученые изИнститута химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали уникальную маску на основе наносеребра, которая позволит защитить человека от нового коронавируса из ..

Новосибирские ученые изИнститута химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали уникальную маску на основе наносеребра, которая позволит защитить человека от нового коронавируса из Китая 2019-nCoV. Покрытие из мельтблауна также поможет предотвратить проникновение гриппа, стафилококка и кишечной палочки, сообщает телеканалСоздатели маски утверждают, что особый материал не только не изнашивается с течением времени, но даже улучшает свои свойства. Более того, изделие способно очищаться самостоятельно и его можно носить не снимая более девяти часов. Ученые уже предложили китайским коллегам предоставить все необходимое для испытания новых масок.