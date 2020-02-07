В Минобороны России рассказали, что турецкие военные в Сирии уже второй раз за неделю не прибыли на встречу с российскими коллегами для участия в совместном патрулировании. В результате этого подразделения российской военной полиции сделали это в одностороннем порядке.

В Минобороны России рассказали, что турецкие военные в Сирии уже второй раз за неделю не прибыли на встречу с российскими коллегами для участия в совместном патрулировании. В результате этого подразделения российской военной полиции сделали это в одностороннем порядке.Соответствующее заявление руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сделал во время брифинга в четверг, 6 февраля. Отмечается, что все мероприятия в рамках патрулирования прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий.На территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны бандформирований. За прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел.В настоящее время в Сирии продолжается работа, целью которой является невоенное разрешение конфликта, а также оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.В российском Центре по примирению призвали командиров бандформирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.Впервые турецкие военные не прибыли на совместное патрулирование 3 февраля. Это произошло на фоне обстрела сирийской армией войск Турции в окрестностях Саракиба.