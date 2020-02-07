Россия примет решение по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ в ближайшие дни, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Россия примет решение по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ в ближайшие дни."Я думаю, это вопрос ближайших дней. Как ситуация будет развиваться, посмотрим в течение ближайших нескольких дней", — , заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.Днем ранее технический комитет ОПЕК+ принял решение рекомендовать министерам стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.Министерская встреча может быть созвана в феврале. Участники соглашения оценят влияние коронавируса на спрос. В первые дни начала февраля цены на нефть несколько стабилизировались после падения на 15 процентов. Китай, крупнейший потребитель топлива, в январе сократил спрос на нефть на 20 процентов по итогам января, или на 3 миллиона баррелей.