Пользователи из России и стран СНГ начали массово жаловаться на блокировку смарт-телевизоров производства Samsung. В самой компании объясняют это тем, что ТВ были ввезены в страну нелегально либо эксплуатировались не по месту приобретения

Пользователи из России и стран СНГ начали массово жаловаться на блокировку смарт-телевизоров производства Samsung. В самой компании объясняют это тем, что ТВ были ввезены в страну нелегально либо эксплуатировались не по месту приобретения.Первые сообщения о "заморозке" устройств начали поступать в конце января. По словам читателей TJ и vc.ru, проблема касается моделей, которые были произведены в 2018-2019 годах и куплены в неофициальных магазинах (там они стоят дешевле из-за отсутствия фирменной гарантийной поддержки).Один из пользователей рассказал, что в декабре купил телевизор Samsung в российском интернет-магазине, причем тот после первого включения авторизовался как оригинальный. Спустя некоторое время на экране появилось сообщение This TV is not fully functional in this region ("Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе"), а ряд приложений и "умных" функций стал недоступным.То же происходит в Белоруссии, где блокируются телевизоры Samsung, ввезенные из Польши и Литвы. "Серая" техника, купленная на территории стран Евросоюза, также перестает работать в Молдавии. По сообщениям местных СМИ, там с этой проблемой уже столкнулись "сотни" пользователей.В ответ на жалобы представители Samsung заявили, что не могут гарантировать работоспособность всех функций телевизора, изготовленного для другого региона. "Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения", — объяснили в Samsung.Между тем инструкции по обходу ограничения можно найти в интернете. Снять блокировку, например, можно сменой региона в сервисном меню или заменой материнской платы.