Встречей между Эдмонтон Ойлерз и Сан-Хосе Шаркс завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Акулы в гостях оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. У победителей первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Максим Летунов.

Встречей между "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Акулы" в гостях оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. У победителей первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Максим Летунов.23-летний российский форвард "Шаркс" проводил свою вторую игру в Национальной хоккейной лиге. Он дебютировал в главной заокеанской лиге 4 февраля в матче против "Калгари Флэймз".You'll remember this one forever, Max. Congrats! #SJSharks pic.twitter.com/dUfktzdIEv— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) February 7, 2020Помимо Летунова за "Сан-Хосе" отличились Эвандер Кейн, Стефан Ноусен, Кевин Лабанк и Тимо Майер, оформивший дубль. За "Эдмонтон" шайбы забросили Сэм Ганье, Коннор Макдэвид и Этан Беар.