Технологический прорыв стал одной из целей нацпроектов. Наука, высокие технологии призваны помочь социально-экономическому росту России. Но наука не может помочь - недостаточны инвестиции и госфинансирование, сообщается в отчете Счетной палаты.

Технологический прорыв стал одной из целей нацпроектов. Наука, высокие технологии призваны помочь социально-экономическому росту России. Но наука не может помочь — недостаточны инвестиции и госфинансирование, сообщается в отчете Счетной палаты.По данным Счетной палаты, в 2017 году, занимая 10 место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в этой сфере, Россия на порядок отстает от стран-лидеров по количеству патентов: от США – почти в 16 раз, от Китая – в 38 раз.В целом расходы на науку росли с 2000 года. В 2019 году на эти цели было потрачено 422,15 миллиардов рублей или 2,65 процента всех расходов федерального бюджета. Около 243,7 миллиарда рублей из них потрачено на финансирование прикладных исследований, остальные – на фундаментальную науку.Если считать расходы на науку по отношению к валовому внутреннему продукту затраты на гражданскую науку в последние годы не растут. Россия по этому показателю с 1,1 процентами ВВП находится на 34 месте. Нацпроект "Наука" предполагает лишь рост расходов к 2024 году до 1,2 процента ВВП. Для сравнения — развитые страны тратят на эти цели больше 3 процентов ВВП, отметили в Счетной палате.Сокращаются инвестиции бизнеса в науку — до менее 30 процентов.При этом по количеству занятых науке Россия входит в первую пятерке стран. В стране работают около 400 тысяч исследователей, но по числу в расчете на 10 тысяч занятых Россия находится только на 34 месте. Но по уровню зарплаты российские ученые и исследователи заметно отстают. Это касается и преподавателей и профессоров.