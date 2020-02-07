07.02.2020

2020-02-07 20:25:03

Школьники Владимирской области попробовали себя в бизнесе

Как заработать деньги и реализовать свой собственный проект? Победители конкурса «Мой первый бизнес» от проекта «Россия — страна возможностей» уже знают.

Город просыпается - начинаются танцы! На 3 дня лагерь "Шередарь" превратился в бизнес-город. В нем 7 районов - по числу команд участников проекта "Мой первый бизнес".

Кирилл Дмитриев, участник: «Мы сейчас придумываем логотип нашей компании, все, что она будет делать. Также выполняем задания, чтобы заработать первые деньги, чтобы начать свою компанию и ее развивать».

Вчера они нашли и обезвредили бомбу, чтобы спасти свой город. Завтра - квест в лесу. Каждый день участников ждут недетские игры с серьезным капиталом. Ребята сами учатся зарабатывать деньги на реализацию своих бизнес - идей. Серафима Вязниковцева, 11-классница из Мурома, сняла видеоролик на острую проблему - социальное выгорание подростков. Сама с этим столкнулась при подготовке к экзаменам. К выполнению задания подошла с юмором - и выиграла путевку в этот лагерь. В 17 лет уже мечтает о своем бизнесе. Каким он будет - пока секрет.

Серафима Вязниковцева, участница: «На самом деле, у меня некий план, я его сейчас не очень хочу разглашать. Хочется сказать, что мне эта сфера деятельности предпринимательской очень интересна. И я бы, наверное, в будущем, в ближайшие 5 лет хотела бы иметь уже собственный бизнес, вот».

Студенты университета имени Плеханова учатся на факультете бизнеса, такая возможность у них появилась после победы в конкурсе. Когда-то они сами в первый раз участвовали в этом проекте, теперь обучают других ребят. Даниил Маркович - один из этих студентов. И свой бизнес он уже организовал.

Даниил Маркович, игротехник: «У нас проходит в университете определенный модуль интересный и одним из заданий было придумать стиль нашей команды. Мы придумали раскрасить рубашки. Именно так зародилась идея моего магазина кастомной одежды Эфектум. И вот некоторые ребята на нашем интенсиве уже ходят в этой одежде. Всем нравится. Она очень красивая, яркая и уникальная».

Сегодня участники создавали проект, который должен решить одну из предложенных проблем. Штампованных идей здесь нет - у всех ребят своя точка зрения. Нет места стереотипам - только новые возможности. Ребята пошагово смогут понять, как бизнес-проекты можно реализовать в обычной жизни.

Мария Прохоренкова, методист: «Основная цель, которую мы ставили нашим педагогическим отрядом на вот этот именно бизнес-интенсив, на этих себя, чтобы они поняли себя. Хотя бы на чуть-чуть. Чтобы они начали прислушиваться к себе. Потому что если ты не понимаешь, кто ты сейчас, ты не сможешь двигаться дальше».

По словам организаторов, ребята из Владимирской области особенно талантливы и хорошо воспитаны. Их объединяет желание развиваться. Участники признаются - здесь они почувствовали себя настоящими предпринимателями.

Мария Городская, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

