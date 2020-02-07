Министр финансов Шотландии Дерек Маккей подал в отставку. На такое решение его побудила нелепая ситуация, в которой оказался политик. Местное СМИ опубликовало переписку 42-летнего министра с 16-летним юношей.

Министр финансов Шотландии Дерек Маккей подал в отставку. На такое решение его побудила нелепая ситуация, в которой оказался политик. Местное СМИ опубликовало переписку 42-летнего министра с 16-летним юношей.Казалось бы, в общении нет ничего примечательного, но Маккей называл подростка «симпатичным», обсуждал его новую прическу, а также приглашал на ужин парламентского мероприятия в качестве гостя. Также министр финансов интересовался, является ли мальчик сторонником независимости Шотландии.В заявлении об отставке политика говорится о том, что он несет ответственность за свои действия и осознает, что вел себя глупо. При этом шотландский министр попросил прощения перед юношей и его семьей, сообщает The Guardian.Переписка Маккея с подростком осуществлялась в Facebook и Instagram. Министр знал о несовершеннолетии собеседника, но все равно продолжал с ним общение.Премьер-министр Шотландии Никола Стерджес приняла отставку Маккея и отметила, что поведение политика не соответствует требуемым стандартам.