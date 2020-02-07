Россиянин Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом минувшей декады в беге с барьерами на дистанции 110 метров по версии журнала Track and Field. Второе место в рейтинге занял Омар Маклеод из Ямайки, третьим стал американец Арис Мерритт.

Россиянин Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом минувшей декады в беге с барьерами на дистанции 110 метров по версии журнала Track and Field. Второе место в рейтинге занял Омар Маклеод из Ямайки, третьим стал американец Арис Мерритт.За минувшее десятилетие Шубенков в разные годы выиграл золотую медаль, дважды завоевывал серебро и единожды бронзу чемпионатов мира, а на чемпионатах Европы одерживал две победы, а также стал рекордсменом России.Шубенков стал не единственным легкоатлетом из России, кто был включен в рейтинги в своих дисциплинах. Так, в прыжках в высоту третьим стал Иван Ухов – чемпион мира и Европы, а восьмым и девятым Данил Лысенко и Алесей Дмитрик соответственно. Чемпион мира и Европы Александр Меньков занял пятую позицию в прыжках в длину, а бронзовый медалист чемпионата мира Сергей Литвинов-младший стал восьмым среди метателей молота.Отметим, что накануне американский журнал признал лучшей спортсменкой в прыжках в высоту россиянку Марию Ласицкене.