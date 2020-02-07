В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы вошли в северные пригороды Саракиба, вытеснив оттуда отряды сирийской оппозиции и боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), напоминает "Интерфакс".В пригороде Саракиба сходятся две стратегически важные автомагистрали, одна из которых связывает Дамаск и Алеппо, вторая — идет из прибрежной Латакии.С 2015 года город Саракиб находился под контролем боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Контроль над ним поможет сирийской армии ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.