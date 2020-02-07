Издание South China Morning Posy сообщает со ссылкой на представителей центральной больницы китайского города Ухань, что один из восьми врачей, которые первыми обнародовали информацию о вспышке вызванной новым коронавирусом пневмонии, - Ли Вэньлян - скончался в результате этого заболевания.

Издание South China Morning Posy сообщает со ссылкой на представителей центральной больницы китайского города Ухань, что один из восьми врачей, которые первыми обнародовали информацию о вспышке вызванной новым коронавирусом пневмонии, — Ли Вэньлян — скончался в результате этого заболевания.По данным медиков, врач-офтальмолог умер, несмотря на все попытки его реанимировать. Смерть 34-летнего Ли Вэньляна, наступила в 02:58 пятницы, 7 февраля, по местному времени (20:58 6 февраля по Москве) Первые симптомы заболевания были диагностированы у врача 10 января, 12 января он был госпитализирован, передает ТАСС.Ранее поступала информация о смерти китайского медика, одним из первых оповестившего о распространении нового коронавируса, однако позднее она была опровергнута. Сообщалось, что Ли Вэньлян находится в критическом состоянии.Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря минувшего года в крупном китайском городе Ухане. Помимо КНР, заболевание было выявлено в 24 государствах, в том числе, в России. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. По последним данным, В Китае число случаев заражения вирусом превысило 28 тысяч, более 560 человек скончались.