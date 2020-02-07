На станции метро «Текстильщики» мужчина открыто похитил у потерпевшего мобильный телефон, после чего нанес несколько ударов по лицу и телу и скрылся...

Сотрудники полиции столичного метро задержали 27-летнего и 28-летнего приезжих мужчин по подозрению в ограблении и хищении мобильного телефона.В полицию с заявлением обратился 47-летний приезжий. По его словам, на станции метро «Текстильщики» неизвестный мужчина открыто похитил у него мобильный телефон, после чего нанес несколько ударов по лицу и телу и скрылся. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых.Как было установлено, злоумышленники впоследствии сбыли похищенный мобильный телефон в одном из торговых центров города Москвы.Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18