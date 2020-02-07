Представитель банка сообщил, что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства по выплате кредита...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства по выплате кредита на сумму более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области.Установлено, что мужчина представил в банк копию справки 2 - НДФЛ, в которую были внесены недостоверные сведения, а также паспорт, в котором печать о регистрации по месту жительства не соответствовала действительности.Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73