Представитель банка сообщил, что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства по выплате кредита...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.
В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что клиент финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства по выплате кредита на сумму более 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области.
Установлено, что мужчина представил в банк копию справки 2 - НДФЛ, в которую были внесены недостоверные сведения, а также паспорт, в котором печать о регистрации по месту жительства не соответствовала действительности.
Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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