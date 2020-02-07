Когда пенсионерка оказала сопротивление, злоумышленник нанес ей несколько ударов кулаком в область головы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан совместно с коллегами из УВД по ЮЗАО задержали 25-летнего безработного приезжего по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступила информация о нападении на пожилую женщину в районе лесопарковой зоны «Тропарево». Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. Потерпевшая, 74-летняя пенсионерка, смогла рассказать, что к ней сзади подошёл неизвестный и попытался отобрать рюкзак с личными вещами. А когда она оказала сопротивление, злоумышленник нанес ей несколько ударов кулаком в область головы. После этого он забрал рюкзак с личными вещами, денежными средствами и скрылся в неизвестном направлении. В тяжёлом состоянии потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Профсоюзной улице. Мужчина рассказал, что рюкзак и личные вещи он выбросил, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56