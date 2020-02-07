Бразильский клуб Крузейро до сих пор не расплатился с московским Спартаком за аренду нападающего красно-белых Педро Роши. В связи с этим представители московской команды обратились в Международную федерацию футбола с требование взыскать с бразильцев 750 тысяч евро.

Бразильский клуб "Крузейро" до сих пор не расплатился с московским "Спартаком" за аренду нападающего красно-белых Педро Роши. В связи с этим представители московской команды обратились в Международную федерацию футбола с требование взыскать с бразильцев 750 тысяч евро.Как сообщает Globo Esporte, руководство "Крузейро" по-прежнему надеется решить это вопрос со "Спартаком" напрямую, не вмешивая в спор ФИФА. Напомним, что бразильский клуб вылетел по окончании сезона во вторую лигу. На данный момент Роша выступает на правах аренды за "Фламенго".25-летний футболист перешел из "Гремио" в "Спартак" летом 2017 года. За него красно-белые заплатили 12 миллионов евро.