В Сети появилось очередное объявление о продаже автомобильного раритета и своего рода капсулы времени для любителей советского автопрома. Заднемоторный двухдверный седан 1987 года выпуска оценен в миллион рублей.

На портале Авто.ру появилось очередное объявление о продаже автомобильного раритета и своего рода "капсулы времени" для любителей советского автопрома. Заднемоторный двухдверный "Запорожец" 1987 года выпуска оценен в 1 000 000 рублей.Именно этот экземпляр, насколько можно судить из текста объявления о продаже, стоит так дорого благодаря своему состоянию. Для почтенного возраста у "Запорожца" ЗАЗ 968 М (модели, по стандартам ЗАЗа относительно современной - это не "горбатый" и не "ушастый") достаточно небольшой пробег - всего 17 000 км.Более того, продавец утверждает, что автомобиль находится практически в заводском состоянии - сохранились даже оригинальные покрышки, а отличает его от собратьев система бесконтактного зажигания. Кроме того, седан всю свою биографию принадлежал одному человеку, ни разу не выезжал на дорогу зимой и хранился в гараже (поэтому ржавчиной кузов не затронут), а интерьер "Запорожца" отделан красной искусственной кожей. Упоминаются также имеющиеся в активе двухдверки победы на конкурсных выставках ретромобилей.Судя по наличию в списке "опций" системы вакуумного выжима сцепления (так называемого "полуавтомата"), речь идет о модификации 968МР, которая была предназначена для инвалидов - людей с полноценно функционирующими только одной рукой и одной ногой.Версия ЗАЗ-968 с литерой М встала на конвейер в конце 1979 года и выпускалась вплоть до апреля 1994 года. Сейчас на различных тематических площадках и агрегаторах объявлений о продаже подержанных автомобилей такой "Запорожец" можно приобрести в среднем за 200 тысяч рублей в зависимости от состояния и возраста.