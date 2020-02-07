Американский писатель, мастер ужасов Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России. До этого лидерство принадлежало Дарье Донцовой.

Американский писатель, мастер ужасов Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России. До этого лидерство принадлежало Дарье Донцовой.Рейтинг опубликован на сайте Российской книжной палаты. Согласно данным, в 2019 году на территории страны были выпущены 163 произведения Стивена Кинга. Общий тираж книг превысил 1,1 миллиона. В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки.В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова. Но в 2019 году ее книг было выпущено меньше — 68, а тираж печатных изданий составил 776 тысяч экземпляров, потому она заняла вторую строчку.Тройку лидеров закрепила российская писательница Александра Маринина. В 2019 году было издано 55 ее печатных изданий, общий тираж которых составил 500 тысяч экземпляров.В десятке наиболее издаваемых авторов оказались также Рэй Брэдбери, Татьяна Полякова, Федор Достоевский, Агата Кристи, Татьяна Устинова, Эрих Мария Ремарк и Ю Несбе. Судя по всему, российские читатели отдают предпочтение детективам.