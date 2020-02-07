Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске разместил на обложке очередного номера американский журнал Time. При этом в Твиттере журнала анонсирован, видимо, основной вывод – о том, что коронавирус может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая.

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске разместил на обложке очередного номера американский журнал Time.На маске обозначены темы номера, посвященные распространению по миру коронавируса и последствиям эпидемии для Китая.При этом в "Твиттере" журнала анонсирован, видимо, основной вывод – о том, что коронавирус может разрушить мечты Си Цзиньпина "о веке Китая".TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q— TIME (@TIME) February 6, 2020Коронавирус 2019-nCoV в Китае унес уже 560 жизней, число заболевших превышает 28 тысяч человек. Есть заболевшие и в других странах.