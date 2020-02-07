Лидер украинской оппозиционной партии Батькивщина Юлия Тимошенко получила повреждение пальца. Это произошло в тот момент, когда политик пыталась заблокировать президиум Верховной рады.

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила повреждение пальца. Это произошло в тот момент, когда политик пыталась заблокировать президиум Верховной рады.В четверг, 6 февраля, украинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта, который с 1 октября отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Юлия Тимошенко заняла место спикера, чтобы заблокировать работу Рады. Депутаты украинской оппозиционной партии попытались тоже зайти в президиум, но им воспрепятствовали представители "Слуги народа". В результате между политиками произошла потасовка.Юлия Тимошенко во время блокирования президиума оторвала провод у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова. Это привело к тому, что она повредила до крови большой палец, сообщает РИА Новости. Фотографии раненого пальца опубликовало украинское издание "Страна.ua".Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный материальный ущерб. В противном случае ее ожидает уголовная ответственность.Ранее Юлия Тимошенко разместила в Facebook шутливое объявление о продаже партии "Слуга народа". Политик отметила, что представители фракции относятся к особой породе, не имеют совести и мозгов.