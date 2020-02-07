Калужская область давно известна инвесторам — в регионе работает не одно иностранное производство. Вскоре появится еще один инвестор — турецкая компания Hayat объявила о планах инвестировать 7,1 миллиарда рублей в строительство нового завода в Калуге.

Калужская область давно известна инвесторам — в регионе работает не одно иностранное производство. Вскоре появится еще один инвестор — турецкая компания Hayat объявила о планах инвестировать 7,1 миллиарда рублей в строительство нового завода в Калуге.Hayat построит завод в Калуге стоимостью 7,1 миллиарда рублей для ежегодного производства 210 тысяч тонн туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец. Завод заработает в конце 2021 года.Новый завод в Калуге позволит турецкой компании стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции.Турецкая компания работает в России с 2015 года и после запуска нового завода сумма инвестиций в российскую экономику достигнет 20 миллиардов рублей. В 2015 году компания открыла в Татарстане первый завод Hayat Kimya стоимостью 600 миллионов долларов по выпуску гигиенических средств, туалетной бумаги в объеме 140 тысяч тонн каждый год.