Костромич обратился к врачам с симптомами гриппа – у него была высокая температура

В департаменте здравоохранения Костромской области сегодня рассказали подробности госпитализации прямо из поликлиники пациента с подозрениями на коронавирус.Костромич обратился к врачам с симптомами гриппа – у него была высокая температура. Во время общения с медиками рассказал, что в начале января он вернулся из Китая. Врачи начали действовать по инструкции. Было принято решение о госпитализации в инфекционное отделение.«В ходе детального изучения анамнеза, консультаций с Роспотребнадзором было выяснено, что гражданин прибыл из Китая 3 января. Инкубационный период – две недели, поэтому речь о коронавирусе идти не может. На сегодняшний день диагноз пациента – нижнедолевая пневмония. Никаких поводов для беспокойства у жителей Костромской области не может быть, потому что ни одного случая коронавируса в регионе не зарегистрировано», - сообщил журналистам директор регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев.Евгений Нечаев уточнил, что персонал поликлиники ситуацию с обращениями пациентов с коронавирусом отработал грамотно. В настоящее время костромич, который проходит лечение в инфекционном отделении, идет на поправку. Сегодня у него уже нет высокой температуры.Главный врач городской больницы Костромы рассказал, что в поликлинике, откуда был госпитализирован пациент, проведены все необходимые карантинные мероприятия.«Доступ населения в поликлинику был отрыт только после проведения обработки силами дезстанции. Излишних мер не бывает в таких случаях. Это осторожность, которую проявили медики», - отметил Сергей Савенков.