Житель подмосковной Коломны хранил у себя дома целый арсенал с оружием. При обыске полицейские обнаружили у него две винтовки, охотничье ружье и несколько пистолетов, один из которых был с ..

Житель подмосковной Коломны хранил у себя дома целый арсенал с оружием. При обыске полицейские обнаружили у него две винтовки, охотничье ружье и несколько пистолетов, один из которых был с глушителем, сообщаетПомимо этого у 65-летнего мужчины нашли более 400 патронов различного калибра, 150 пуль, более 100 гильз и приспособления для тихой стрельбы. В ходе экспертизы было установлено, что два пистолета находятся в рабочем состоянии, а свыше десятка патронов пригодны для стрельбы. В отношении владельца всех этих предметов завели дело о незаконном хранении оружия.