Туристы смогут оперативно оформить страховку в путешествие онлайн в компании Тиннькофф Страхование. На это уйдет всего пять минут.

Сохранить время и силы туристам, планирующим отдых за рубежом поможет медицинская страховка в путешествие онлайн оформленная в компании «Тинькофф Страхование». Это универсальный страховой продукт, который можно приобрести за пять минут на официальном сайте СК. Этот страховой продукт станет гарантией оформления любой визы, в том числе и шенгенской, а также гарантирует получение качественной медицинской помощи при наступлении страхового случая, предусмотренного договором.

Оформление медицинской страховки Тинкофф онлайн

В компании «Тинькофф Страхование» оформляется страховка для визы шенген онлайн . Эта СК работает только в интернете, что делает ее страховой продукт доступным для широкого круга пользователей, отправляющихся в путешествие за границу.

Приобрести страховку для визы можно в любое время из любого места, имея под рукой ноутбук и интернет. На оформление уходит всего пять минут. Оплату можно производить в формате онлайн любыми способами.

Страховка приходит после отправления денег на электронный адрес страхуемого лица. Ее можно будет распечатать на бумаге, или отправить на мобильное устройство, на котором установлено специальное приложение.

Перед тем как оформить страховой полис, необходимо изучить разные варианты страховой программы. Страховка Тинькофф для получения визы представлена в трех вариантах, в которых перечисляется разное количество страховых случаев.

Страхуемое лицо может подобрать для себя наиболее оптимальный вариант страховой программы, исходя из программы своего путешествия. Если планируется только пляжный отдых, в котором не будет занятий активными видами спорта, то можно оформить базовую страховку.

Любителям экстрима потребуется расширенный набор страховых случаев, в которых должны присутствовать те виды спорта, которыми они собираются заниматься во время отдыха за рубежом.

Дополнительные опции страховки

Также каждый турист сможет подобрать для себя дополнительные опции, которые застрахуют его от мелких неприятностей в поездке типа потери багажа, опоздания на рейс и т.п. В дополнительные опции входит также страхование жилья на время отсутствия владельца, страхование детей и гражданской ответственности.

Круглосуточная поддержка клиентов

Клиенты компании получают уже на этапе оформления страхового полиса круглосуточную поддержку менеджеров компании. Специалисты помогут не только правильно оформить страховку, но и окажут поддержку в любом вопросе, связанном со страховыми случаями за рубежом.