Космодром Восточный в 2019 году посетило рекордное число туристов - в общей сложности две тысячи человек, включая, как наших соотечественников, так и иностранцев.. Они смогли увидеть запуск Союза и просто познакомиться с инфраструктурой космической гавани.

Космодром Восточный в 2019 году посетило рекордное число туристов — в общей сложности две тысячи человек, включая, как наших соотечественников, так и иностранцев. Они смогли увидеть запуск "Союза" и просто познакомиться с инфраструктурой космической гавани.Порядка 100 туристов 5 июля со специальной смотровой площадки смогли наблюдать уходящую в небо ракету-носитель. Как передают ГТРК "Амур", гости с удовольствием посещают космодром и в межпусковой период. Дли них разработан маршрут, включающий посещение монтажных корпусов, технического и стартового комплексов.Всего за прошлый год Восточный посетили более семидесяти коммерческих групп. Отметим, что самыми частыми гостями космодрома остаются школьники, особенно в каникулы, когда автобусы с детьми курсируют ежедневно.