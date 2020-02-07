В Челябинске загорелся одноэтажный мебельный склад на Копейском шоссе. На место ЧП прибыла бригада пожарной службы.По данным , площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет .

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