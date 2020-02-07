Ключевая экономика еврозоны переживает самый длительный период спада в новых промышленных заказах с начала XXI века.

Ключевая экономика еврозоны переживает самый длительный период спада в новых промышленных заказах с начала XXI века.Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило об очередном падении новых промышленных заказов в Германии.Многие эксперты прогнозировали восстановления показателей после снижения на 0,8% в ноябре, но вместо этого было зафиксировано еще более серьезное снижение. В декабре 2019 г. показатель снизился на 2,1% в месячном выражении. По сравнению с декабрем 2018 г. объем промышленных заказов в ФРГ упал на 8,7%.Основным фактором, вызвавшим данное падение в последнем месяцев 2019 г. стало резкое снижение спроса на немецкую продукцию из стран еврозоны. Внутренний объем новых промышленных заказов в декабре вырос на 1,4%, однако иностранные заказы упали на 4,5% на фоне обвала новых заказов на промышленные товары Германии из стран еврозоны на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем.Оборот в промышленном секторе Германии, по данным немецкого статистического ведомства, в декабре 2019 г. сократился на 1,3% по сравнению с ноябрем.Главный экономист ING Карстен Бржески прокомментировал вышедшие показатели, заявив о том, что в Германии "продолжается промышленное шоу ужасов".Эксперт отметил, что в Германии отмечен спад новых промышленных заказов в 8 из последних 12 месяцев. При этом в целом 2019 г. для немецкой промышленности в плане сокращения заказов стал не только худшим с 2008 г., но и, фактически, худшим с 2002 г., так как в 2018–2019 гг. в ФРГ впервые с начала XXI века наблюдается сокращение новых промышленных заказов в течение двух лет подряд.Бржески предупредил о том, что краткосрочные перспективы немецкой промышленности остаются "тяжелыми", указав на потенциальные негативные последствия для немецких экспортеров из-за замедления экономики КНР ввиду сложной ситуации с коронавирусом.