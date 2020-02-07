В Кисловодске органы опеки изъяли у матери-вегетарианки истощенную дочку. Ребенок полутора лет весит вдвое меньше нормы: около 6 килограммов. Кроме того, у девочки развилась энцефалопатия. Ее мать, однако, не согласна с решением органов опеки и утверждает, что ее дочка просто худенькая.

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко, она весит вдвое меньше нормы.По сведениям ряда СМИ, ее вес составляет шесть килограммов. Кроме того, у ребенка развилась энцефалопатия.Детский омбудсмен при этом отметила, что мать девочки "придерживается особой системы питания — вегетарианства"."Возможно, именно это привело к тому, что у ребенка был серьезный недобор веса", — предположила Адаменко.Она также сообщила, что опека подключилась, когда масса тела девочки достигла критических значений.Органы опеки направили иск в суд, который вынесет решение, останется ли ребенок с матерью, или же ее родительские права будут ограничены, передает "Интерфакс".В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. О том, что ее состояние стабилизировано, подтвердили и в краевом Минздраве.При этом местные СМИ сообщают, что 46-летняя мать девочки не согласна с решением органов опеки и утверждает, что ее дочка "просто худенькая".