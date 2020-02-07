Злоумышленница, являясь сотрудником кредитного учреждения, используя свое служебное положение, совершила банковскую операцию по переводу денежных средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемую в хищении денежных средств с расчетного счета пожилого мужчины.В полицию с заявлением обратился 80-летний житель столицы по факту несанкционированного списания денежных средств с его расчетного счета, открытого в одном из кредитных учреждений на Краснопрудной улице.В результате проверки участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую – 35-летнюю жительницу столицы.Установлено, что злоумышленница, являясь сотрудником данного кредитного учреждения, используя свое служебное положение, совершила банковскую операцию по переводу денежных средств. Со счета пенсионера она перевела 40 000 рублей на имеющуюся у нее банковскую карту супруга. После чего подозреваемая через банкомат сняла похищенные деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия на причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60