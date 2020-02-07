07.02.2020

2020-02-07 14:50:03

В молоке из Ковровского района найдена кишечная палочка

Из молока хозяйства «Меркурий» на собственном молокоперерабатывающем комплексе делали масло и творог.

Из взятых сотрудниками Управления Россельхознадзора 4 проб молока, творога и масла ни одна не соответствовала требованиям «О безопасности молока и молочной продукции». В них найдены бактерии кишечной палочки, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Кроме того, выявлены множественные нарушения ветеринарно-санитарных правил, а также порядка оформления ветеринарных свидетельств. От отсутствия контроля за токсичностью кормов до несоблюдения правил гигиены в производственных помещениях.

Предприятие оштрафовано на 50 тыс.рублей, ему выписано предупреждение и предписание устранить нарушения.