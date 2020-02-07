В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.Вознаграждение должно было способствовать тому, чтобы следователь не привлекал к уголовной ответственности родственника взяткодателя. Передача денег прошла под контролем сотрудников правоохранительных органов. После этого следователя задержали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.