Там же открылся и центр продаж услуг в сфере грузовых перевозок Горьковской железной дороги

6 февраля в Муроме прошёл торжественный запуск первого рельсового автобуса РА-3, который будет ходить до Коврова. Там же открылся и центр продаж услуг в сфере грузовых перевозок Горьковской железной дороги.В новом автобусе два головных моторных вагона, 150 сидячих мест (195 всего). Современный дизайн и интерьер, благодаря которому в вагоне одновременно уютно, просторно и тепло. Также имеются два санитарных блока.Проехавшиеся на нём местные жители отметили комфорт и удобство. Большинство сравнили проезд на рельсовом автобусе с поездкой на дорогостоящем «Стриже» или «Ласточке».