07.02.2020

2020-02-07 16:10:03

В опорном вузе региона наградили особо отличившихся ученых области

Сегодня День российской науки. Профессиональный праздник ученых и изобретателей отмечается в 21 раз. И сегодня во Владимирском госуниверситете прошло большое торжество. Наградили особо отличившихся. Среди них Евгений Прусов - участник программы по разработке сверхпрочных материалов, и Артем Золотов - изобретатель устройства, которое позволяет предсказывать катастрофы и землетрясения.

День науки Евгений Прусов 32-летний ученый из Владимира встречает в Москве. В числе делегации молодых изобретателей Владимирского госуниверситета его пригласили в Министерство науки и высшего образования на торжество, посвященное профессиональному празднику. Евгений Прусов - кандидат технических наук, участник пилотного проекта ВлГУ «Молодые кадры для науки и образования». И неоднократный победитель научных конкурсов и грантовых программ.

Евгений Прусов, доцент кафедры технологий функциональных и конструкционных материалов ВлГУ: «В университете исследования, которые я сейчас развиваю, я начал заниматься с 3 курса, в научной группе под руководством преподавателя Панфилова Александра Васильевича. Начали развивать тематику, связанную с созданием новых композиционных материалов на металлической основе».

В 24 года Евгений защитил кандидатскую. Сейчас работает над докторской. Исследования проводит на средства грантов. Последний - от Российского фонда фундаментальных исследований. Он как раз ориентирован на состав новых композитов и на изучение их деформационного поведения. Этой темой ученый занимается на протяжении всего времени учебы и работы в университете. Тема стратегическая. Новые материалы позволяют в несколько раз увеличивать срок эксплуатации, например, подшипников.

Евгений Прусов, доцент кафедры технологий функциональных и конструкционных материалов ВлГУ: «Мы в этом проекте хотели оценить, как эти компоненты ведут себя в условиях различного окружения под различной нагрузкой, как проходит процесс деформации, как реализуется механизм разрушения этих материалов, что позволит спрогнозировать весь их жизненный цикл».

Наука вовсе не мешает другим интересам, уверяет Артем Золотов. Кандидат технических наук преподает музыку и играет сразу на нескольких инструментах. Многие, в том числе фортепиано, тромбон и най - молдавскую флейту, освоил самостоятельно. В свои 32 имеет несколько собственных предприятий.



Артем Золотов, доцент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ: «Все направления ,связанные с электроникой... Мое первое образование - конструктор радиоэлектроники, и вот еще одно предприятие есть, которое занимается интеллектуальной собственностью. Почему открылась компания интеллектуальной собственности? Я долгое время занимался, себе писал патенты,

а потом выяснилось, что у нас в области нет ни одного патентного поверенного».

Артем - многократный победитель научных и инновационных конкурсов и программ. Вместе с коллективом ученых участвует в масштабных научных проектах вуза, получил грант Президента, как победитель конкурса 2020 года. Сейчас Артем вместе с другими учеными разрабатывает прецизионный цифровой измеритель электростатических полей. Трудно поверить, что вот эта маленькая коробочка может предсказать техногенные и природные катастрофы. Изобретение востребованное. Первую версию прибора несколько лет успешно используют на Камчатке.

Артем Золотов, доцент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ: «Сейчас мы разрабатываем новую версию прибора. Самую первую версию - мы ее тоже продавали и на Камчатку поставляли... Они использовали его для прогнозирования тех же землетрясений, для определения извержений вулканов».

Но побед, утверждают молодые изобретатели, не было бы без поддержки вуза и государства. На базе Владимирского госуниверситета работает почти два десятка малых инновационных предприятий. Сейчас у тех, кто хочет сказать свое слово в науке, есть все возможности, главное - не лениться. И постоянно предлагать новые идеи.

Вера Куликова, Максим Котов.

«Вести-Владимир»