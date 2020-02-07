В школе города Артем Приморского края плату за пользование шкафчиками для одежды, о которой сообщили в соцсетях, пока не собирают. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение может быть принято с согласия родителей учеников.

В школе города Артем Приморского края плату за пользование шкафчиками для одежды, о которой сообщили в соцсетях, пока не собирают. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение может быть принято с согласия родителей учеников.Ранее жительница Артема в Instagram сообщила, что директор местной школы предложил родителям вносить ежемесячную плату за пользование шкафчиками для одежды в сумме 300 рублей.Отмечается, что в настоящее время шкафчики предоставляются детям бесплатно, решения о введении оплаты пока нет.