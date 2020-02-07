Сегмент электрических автомобилей в России помалу растет, хотя у желающих купить себе электричку выбора не так много: либо серое б/у, либо очень дорогой премиум. Компания JAC решила разбавить этот класс новым кроссовером, который традиционно для моделей из Китая должен порадовать демократичной ценой (но это не точно).

Сегмент электрических автомобилей в России помалу растет, хотя у желающих купить себе "электричку" выбора не так много: либо "серое" б/у, либо очень дорогой премиум. Компания JAC решила разбавить этот класс новым кроссовером, который традиционно для моделей из Китая должен порадовать демократичной ценой (но это не точно).Речь идет об электрическом кроссовере JAC iEV7S, российский запуск которого компания из КНР подтвердила в своем официальном Инстаграме."Электромобиль JAC iEV7S готовится к сертификации в России. Автомобиль оснащен литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими пробег до 300 км без подзарядки, и разгон до 50 км/ч за 4 секунды. Отличное сочетание для ежедневных городских поездок", - пишет JAC в своем аккаунте.Премьера новинки запланирована на 2020-2021 год. Производитель уточняет, что рублевая цена на JAC iEV7S будет сформирована после получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Интересно, что модель iEV7S уже официально продается на рынках Казахстана и Украины по цене, эквивалентной 1,95 млн рублей и 1,64 млн рублей соответственно.Кстати, в середине 2019 электрический кроссовер успешно прошел краш-тест и получил 5 звезд по новым, более жестким требованиям китайской организации C-NCAP.Электрокар длиной 4 135 мм оснащен литиевыми аккумуляторами Samsung и способен разгоняться до 50 км/ч за 4 секунды, а максималка составляет 130 км/ч. При этом уже известно, что в России JAC iEV7S будет оснащен двумя типами зарядных разъемов - Type 2 (Mennekes) и CCS Combo.