Автомобиль с пробегом за 1 млн километров – это не обязательно некое замученное и заезженное до полусмерти ведро, которое остается только сдать в утиль. Например, в США нашелся пикап, который проехал намного больше 1 миллиона километров, а выглядит так, словно недавно съехал с конвейера!

Автомобиль с пробегом за 1 млн километров - это не обязательно некое замученное и заезженное до полусмерти "ведро", которое остается только сдать в утиль. Например, в США нашелся пикап, который проехал намного больше 1 миллиона километров, а выглядит так, словно недавно съехал с конвейера!Этот пикап Nissan Frontier (это название для США, для Европы - Navara) с "полуторной" кабиной King Cab второго поколения американец Брайан Мэрфи из Чикаго купил в далеком 2007 году. Брал в самом простом и дешевом исполнении: задний привод, 154-сильный 2,5-литровый бензиновый "атмосферник" QR25DE, 5-ступенчатая "механика"...Мэрфи вот уже 45 лет занимается развозом товаров и доставкой мелких заказов, так что пикапу предстояло не воздух возить, а вкалывать круглый год, от зари и до зари, в среднем по 13 часов в сутки.И вот, 27 января этого года одометр Frontier застыл на отметке 999 999 американских миль. То есть за 13 лет пикап намотал более 1,6 миллиона километров (более 120 000 км в год), что больше характерно для грузовиков с их многолитровыми дизелями! При этом Брайан заявляет, что двигатель и трансмиссия на его машине до сих пор "родные", без капремонта!Впрочем, кое-что за эти годы все же менялось. Радиатор и генератор продержались (в переводе на метрическую систему) 720 000 км, цепь ГРМ для профилактики поменяли на отметке 1 120 000 км, а сцеплением Мэрфи пользовался настолько аккуратно, что оно выдержало 1 281 000 км пробега! Масло в двигателе владелец самостоятельно меняет каждые 16 000 км пробега, за всем остальным присматривает местный дилер.Что дальше? Мэрфи не собирается сидеть сложа руки и продолжает возить на своем пикапе грузы, так что отметка в 2 млн километров пробега - явно лишь вопрос времени. Вот только как он до сих пор не устал от "механики"?!Близкие пробеги иногда встречаются и в России. Например, в 2018 году нашелся внедорожник Lexus, намотавший 1 млн км по нашим дорогам. А в 2019 году с таким пробегом в нашей стране нашлись сразу две "Лады".Фото Nissan