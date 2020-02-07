Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных ..

Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных опухолей. Им оказался спорт, сообщаютВ рамках эксперимента исследователи отслеживали показатели здоровья 750 тысяч человек. Выяснилось, что при 15 часах физической активности в неделю шанс возникновения рака толстой кишки у мужчин снижался на 14%. У женщин при нагрузках сокращался риск появления опухолей молочной железы на 6-10%. Кроме того, значительно уменьшался риск получить миелому, неходжкинскую лимфому, рак эндометрия, рак почки и рак печени.