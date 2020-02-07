Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных ..
Американские ученые из Национального онкологического института и Школы общественного здравоохранения Чана обнаружили способ снизить риск развития сразу семи видов злокачественных опухолей. Им оказался спорт, сообщают
В рамках эксперимента исследователи отслеживали показатели здоровья 750 тысяч человек. Выяснилось, что при 15 часах физической активности в неделю шанс возникновения рака толстой кишки у мужчин снижался на 14%. У женщин при нагрузках сокращался риск появления опухолей молочной железы на 6-10%. Кроме того, значительно уменьшался риск получить миелому, неходжкинскую лимфому, рак эндометрия, рак почки и рак печени.