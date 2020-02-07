07.02.2020

2020-02-07 16:30:03

В Вязниках семейный скандал привел к трагедии

Зять не пустил сожителя тёщи на порог, избив его до смерти

33-летний житель Вязниковского района временно переехал вместе с семьей в квартиру тёщи – так сложились семейные обстоятельства. Около полугода все домочадцы мирно уживались на одной территории. Летом тёща привела в дом подвыпившего сожителя и сказала, что он тоже будет жить в этой квартире. На заявление тещи, мужчина – охранник подмосковного ЧОПа - отреагировал неадекватно, накинулся на гостя и избил его так, что пришлось вызывать скорую. Доставленный в местную клинику 42-летний потерпевший скончался спустя несколько часов от полученных телесных повреждений.

Зять вину свою признал, уголовное дело будет рассматриваться в суде, сообщает Следственный комитет области